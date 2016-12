Chieti, 40enne ucciso con un collo di bottiglia: fermato un 24enne, lite per futili motivi

Fausto Di Marco, 40 anni, è stato ucciso davanti ad un kebab che si trova in una zona molto frequentata e a ridosso del polo universitario. La polizia ha arrestato il colpevole, individuato nel 24enne Emanuele Cipressi. L'accusa è di omicidio volontario, che secondo le autorità è stato commesso per futili motivi: non si esclude infatti che il tutto sia scaturito da un apprezzamento su una ragazza. Dopo una violenta lite, Di Marco sarebbe stato ferito a morte probabilmente con un collo di bottiglia.