Cassazione: il "succhiotto" fatto contro la volontà della partner è una violenza sessuale

I giudici della Cassazione si sono trovati a dover decidere se il "succhiotto" è o non è violenza sessuale. E la decisione è stata che indubbiamente il "succhiotto" ha natura sessuale perché non è "un mero toccamento" fuggevole delle labbra "con una parte del corpo", ma "esige una attività prolungata sul corpo stesso che, proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta".

L'atto del "morso d'amore", ricordano gli "ermellini" va annoverato dunque tra quelli a valenza sessuale, rilevando che chi lo lascia impresso contro la volontà altrui commette violenza sessuale e rischia la condanna, più o meno elevata in base alle gravità della situazione.



Se poi l'uomo lo impone con violenza alla partner che lo ha lasciato significa che intende anche usare questo tipo di morso come "strumento di una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuol significare una intimità sessuale esattamente percepibile e percepita come tale" dalle altre persone "senza necessità di ulteriori specificazioni".



La sentenza numero 47265 della Cassazione ha perciò confermato la condanna a sei anni e due mesi di reclusione nei confronti di Giuseppe I., un abruzzese del Teramano, sposato, accusato di aver imposto rapporti sessuali con violenza alla donna con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale e che lo aveva lasciato. Tra le violenze per le quali è stato condannato c'è appunto anche il succhiotto, oggetto dell'approfondimento da parte dell'Alta Corte.