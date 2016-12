Camion in fiamme, chiusa l'A14

Nove persone sono rimaste intossicate in seguito all'incendio di un mezzo pesante che ha preso fuoco sull'autostrada A14, all'interno della galleria Solagne, in provincia di Teramo. Il veicolo trasportava materiale cartaceo e plastico. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Città Sant'Angelo-Pescara Nord e Atri-Pineto.