Cade in pentolone, ustionato bimbo

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena con ustioni di secondo grado alle gambe dopo essere caduto in un pentolone con acqua bollente in cui erano state collocate le bottiglie di pomodoro per le conserve. E' successo in un paese della provincia di Teramo. Il bimbo stava giocando nel garage dei nonni, quando, camminando all'indietro, ha urtato il pentolone, cadendovi dentro.