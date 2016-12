Bus in fiamme, riaperto il traforo del Gran Sasso: a bordo ragazzi diretti a Roma per "Amici"

Il tunnel del Gran Sasso , sull'autostrada A24, è stato riaperto dopo diverse ore di blocco al traffico a causa di un pullman che ha preso fuoco in galleria sulla carreggiata in direzione Roma . Le 47 persone a bordo del bus sono state messe in sicurezza nei rifugi del traforo. Tra loro alcuni ragazzi dovevano partecipare come pubblico allo show di "Amici". L'incendio è stato spento, non ci sono feriti.

I giovani sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per trattare una condizione di disagio legata al panico e per contusioni che si sono procurati fuggendo dal bus. Non ci sono intossicati perché tutti i passeggeri sono stati prontamente trasferiti dalle squadre di soccorso nell'altra canna del tunnel.



Una passeggera: "Abbiamo avuto paura di morire" - "Correvamo forte in mezzo al caos vedendo macchine anche che giravano in direzione opposta per uscire dalla galleria, c'era tanto fumo e abbiamo avuto tanta paura anche di morire". A riferirlo è una delle ragazze, tutte minorenni e provenienti dai centri delle basse Marche (Ascoli Piceno, Fermo, e Porto d'Ascoli), che racconta la disavventura sotto il traforo del Gran Sasso. "La paura passata solo quando siamo uscite dal traforo del Gran Sasso", dopo la fuga dal bus in fiamme, ha aggiunto.