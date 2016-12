Azzannato dai cani nel Pescarese, muore bimbo di un anno e mezzo

Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato azzannato alla testa da un cane in una contrada di Cepagatti, nel Pescarese . Sul posto è arrivato un elicottero del 118. I genitori però avevano già tentato una corsa disperata all'ospedale più vicino, quello di Chieti. Al pronto soccorso hanno cercato di rianimare il piccolo, Ferdinando Di Rocco , ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Il piccolo si sarebbe allontanato solo di alcuni metri dal padre - Il bambino, che avrebbe compiuto due anni a febbraio, era con il padre e con la moglie di quest'ultimo, impegnati in un trasloco. Mentre i due adulti stavano spostando alcuni mobili, il piccolo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe allontanato di alcuni metri. Nel piazzale della proprietà, legato con una catena ad un albero, c'era il cane di razza corso, che lo ha azzannato.



A Cepagatti sono subito arrivati i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il cane è stato sequestrato ed è attualmente in custodia in un canile. Probabilmente, riferiscono i militari dell'Arma, il padre del piccolo è legalmente proprietario dell'animale.