Avezzano, 51enne non rispetta i domiciliari per la Nutella: arrestato

Un uomo di 51 anni ha violato gli arresti domiciliari per acquistare un barattolo di Nutella. Il 51enne, condannato per aver aver commesso una rapina, è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri di ritorno dal supermercato. I militari lo hanno trovato con la confezione di Nutella in mano, ma le sue giustificazioni non gli hanno evitato il giudizio direttissimo.