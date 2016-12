Auto si schianta su A14: un morto

Un uomo di 49 anni residente a Bucchianico (Chieti) è deceduto in un incidente stradale avvenuto allo svincolo di Pescara Nord-Città Sant'Angelo dell'autostrada A14. L'uomo per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro la cuspide che divide l'autostrada dallo svincolo. La morte sarebbe arrivata quasi sul colpo a causa delle lesioni riportate.