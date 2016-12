foto LaPresse

12:07

- Un ispettore di polizia 51enne in servizio a Pescara è stato trovato morto nel parcheggio del Pronto soccorso del Policlinico di Chieti: l'agente si è sparato con la sua pistola. In servizio al reparto Volo, da oltre un mese stava curando le conseguenze di un incidente in moto; martedì non è rientrato a casa e la moglie si è rivolta alle forze dell'ordine, facendo scattare le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del corpo.