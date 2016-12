foto LaPresse

19:41

- Vincenzo Poliseno, il 44enne che ha ucciso la psichiatra Paola Labriola in servizio nel Centro di salute Mentale di Bari, agli inquirenti in Questura si è limitato a dire "non me ne sono reso conto". L'uomo, assistito da un legale d'ufficio, è stato interrogato anche dal pm Baldo Pisani in Procura. Intanto, la Cgil Puglia e la Fp-Cgil regionale dichiarano che la dottoressa meditava e minacciava il trasferimento in una struttura più tranquilla.