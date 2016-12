Picchiano e investono due stranieri, sei arresti

foto Ansa 12:17 - Hanno picchiato uno straniero, "colpevole" di essersi lamentato per il fracasso causato da un gruppo di italiani durante la notte. Poi, non contenti, hanno preso a sassate e incendiato l'auto utilizzata dall'uomo, di proprietà di un connazionale, il quale è stato successivamente investito. Ora sei persone, tra le quali un carabiniere, sono ai domiciliari per l'episodio, avvenuto a San Benedetto dei Marsi, nell'Aquilano, prima di Ferragosto. - Hanno picchiato uno straniero, "colpevole" di essersi lamentato per il fracasso causato da un gruppo di italiani durante la notte. Poi, non contenti, hanno preso a sassate e incendiato l'auto utilizzata dall'uomo, di proprietà di un connazionale, il quale è stato successivamente investito. Ora sei persone, tra le quali un carabiniere, sono ai domiciliari per l'episodio, avvenuto a, nell'Aquilano, prima di Ferragosto.

L'appartenente all'Arma vive e svolge servizio in altra regione, dove il provvedimento è stato eseguito. Gli altri destinatari dei provvedimenti, tra i 18 ed i 35 anni, risiedono tutti a San Benedetto dei Marsi. Risulta inoltre coinvolto nella vicenda un minorenne, la cui posizione è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L'Aquila.



Lesioni aggravate in concorso e incendio aggravato, con la circostanza di avere agito per motivi razziali, i reati contestati dal gip Maria Proia. I due extracomunitari coinvolti, di 34 e 36 anni, sono regolarmente residenti in Italia. I coinvolti nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Avezzano sono Alessandro Ferzoco, 35 anni, residente a Pescina (L'Aquila) e carabiniere di stanza a Roma; Dionisio Toracchio, 24 anni, Fabio Sante Mostacci (22), Mario Porreca (18), Cristian Iacobacci (19), e Nello Del Gizzi (21).



Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Avezzano e della stazione di San Benedetto dei Marsi, coordinati dal procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Cerrato, che ha richiesto la misura cautelare in regime di "detenzione domiciliare" poi emessa dal gip con l'accusa di lesioni aggravate in concorso, incendio aggravato in concorso, con l'ulteriore circostanza aggravante di avere agito per motivi razziali.