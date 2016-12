foto Ansa

18:55

- Una 27enne è stata sequestrata per circa cinque ore da due stranieri. I malviventi hanno fatto irruzione nella casa in cui la giovane vive con il compagno, a Silvi in provincia di Teramo, dove hanno prima picchiato l'uomo e poi portato via la donna a bordo di un'automobile. La vittima, di origini albanesi, risiede da tempo nella città abruzzese.