foto Ansa

19:45

- Un 38enne di Cepagatti, Pescara, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha tentato di introdursi in casa della ex convivente: a bordo della sua auto ha prima sfondato il garage, danneggiando alcuni veicoli parcheggiati al suo interno, e poi si è lanciato contro la porta dell'abitazione. Il 38enne, che non ha rispettato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato trasferito nel carcere di San Donato.