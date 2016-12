foto Ansa

- Un 40enne di Popoli, in provincia di Pescara, ha ucciso il padre di 66 anni con una coltellata alla gola. Il fendente mortale è stato inferto al culmine di una lite avvenuta in una casa popolare, mentre gli altri componenti della famiglia dormivano. E' stato lo stesso figlio a chiamare i soccorsi. In ospedale l'uomo è stato operato d'urgenza ma il suo cuore ha ceduto. Il figlio è stato sottoposto a fermo dai carabinieri.