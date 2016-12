foto Ingv

05:57

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata poco prima delle 3 di questa notte in Abruzzo, al confine tra le province dell'Aquila e Teramo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,1 km di profondità ed epicentro in prossimità del comune aquilano di Campotosto e di quello teramano di Crognaleto. Non si registrano danni a persone o cose.