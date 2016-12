Ottaviano Del Turco shock: "Ho il cancro"

foto LaPresse Correlati Tangenti nella Sanità, condannato Del Turco 10:14 - L'ex governatore dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco, condannato per tangenti nella Sanità privata abruzzese, annuncia di essere malato. "Da 3 mesi so di avere un tumore, da 2 sono in chemioterapia. Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di darmi 5 anni di vita, 5 anni per dimostrare la mia innocenza e riabilitare la giunta della Regione Abruzzo che ho guidato. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà sgomento", aggiunge. - L'ex governatore dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco, condannato per tangenti nella Sanità privata abruzzese, annuncia di essere malato. "Da 3 mesi so di avere un tumore, da 2 sono in chemioterapia. Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di darmi 5 anni di vita, 5 anni per dimostrare la mia innocenza e riabilitare la giunta della Regione Abruzzo che ho guidato. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà sgomento", aggiunge.

Stessa condanna di Tortora - Lo dice a Repubblica l'ex governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco, condannato per tangenti nella sanita' privata abruzzese, intervistato oggi anche da altri quotidiani nazionali. "Mi hanno condannato senza una prova applicando in maniera feroce il teorema Angelini - spiega Del Turco a "Repubblica" - . Oggi in Italia molti presidenti di corte sono ex pm che si portano dietro la cultura accusatoria. Il risultato, spaventoso, sono 9 anni e 6 mesi basati sulle parole di un bandito. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà sgomento". Il Pd? "Ha cosi' paura dei giudici che non è neppure capace di difendere un suo dirigente innocente".