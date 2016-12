foto Getty

09:57

- Claudio Di Risio, 51 anni, noto esponente della banda Battestini che terrorizzò Pescara negli anni '80, è stato ferito in una sparatoria avvenuta nella via dove l'uomo abita. Chi ha sparato è immediatamente fuggito e ora è caccia all'uomo in tutta la regione. Due mesi fa Di Risio era stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola. Martedì era uscito dal carcere.