Teramo, borgo in vendita su eBayAnnunci

Valle Piola, borgo in vendita su eBayAnnunci 22:33 - Tra le migliaia di annunci online, può capitare di imbattersi anche in un venditore intenzionato a disfarsi di un intero paese. Sta succedendo al piccolo borgo medievale di Valle Piola, un paesino disabitato dal 1977 nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, che è stato messo in vendita su eBayAnnunci. Quindici edifici e oltre 6 ettari di terreno al prezzo di un appartamento: 550mila euro.

Non è la prima volta che Valle Piola finisce in vendita sul web. Qualcuno ci aveva già provato senza successo qualche anno fa, ma ora i venditori sperano sia arrivato il momento giusto. "E' una opportunità nel settore del turismo, in uno scenario unico", scrivono nell'annuncio. L'auspicio è qualche imprenditore faccia la propria offerta per creare poi un "boutique hotel": "Si potrebbe ricavare anche una piscina in un punto strategico con una vista davvero mozzafiato", si legge sul sito dedicato al paesino. Chissà che qualcuno accetti la sfida e trasformi questo borgo fantasma in una meta di lusso.