Chieti, abbandona i figli e il fratello disabile in macchina per andare a giocare al Bingo

foto Ansa 18:11 - Ha lasciato in auto i figli di 6 e 8 anni, il fratello disabile di 30 anni per andare a giocare in una sala Bingo a Rocca San Giovanni, nel Chietino. Protagonista una donna di 32 anni, denunciata per abbandono di minori o incapaci. I tre erano stati lasciati soli nell'auto da circa sei ore quando sono stati salvati dai carabinieri, allertati dallo stesso 30enne.

I tre erano stati lasciati soli nell'auto da circa sei ore quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Fossacesia allertati dal 30enne che, peraltro, non avendo più credito telefonico e quindi non potendo contattare la sorella, ha telefonato al 112. La donna si era allontanata verso le 20 e si è ripresentata alle 2 di notte quando sul posto sono arrivati i carabinieri.



L'uomo ha spiegato ai militari che dalle 20 del giorno prima lui e i suoi due nipoti stavano aspettando il ritorno della sorella che si era recata a giocare nella sala Bingo ubicata e che a causa del suo handicap, non era stato in grado di raggiungere la donna per avvertirla e l'unico modo per chiedere aiuto era stato quello di digitare il numero gratuito 112 dal telefonino dal momento che anche il suo credito era esaurito. Alla vista dei carabinieri la 32enne ha dapprima cercato di giustificarsi dicendo di non essersi resa conto del trascorrere del tempo poi, però, ha ammesso le sue responsabilità.