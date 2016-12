Tangenti, chiesta condanna per Del Turco

foto LaPresse 14:15 - I pm di Pescara, Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli, hanno chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per Ottaviano Del Turco. L'ex governatore della regione Abruzzo ed ex ministro delle Finanze, è imputato per presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. E' accusato di concussione, associazione per delinquere, falso, abuso e truffa. - I pm di Pescara, Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli, hanno chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per Ottaviano Del Turco. L'ex governatore della regione Abruzzo ed ex ministro delle Finanze, è imputato per presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. E' accusato di concussione, associazione per delinquere, falso, abuso e truffa.

Legale Del Turco: "Richiesta pm incommentabile" - Non ha atteso la lettura delle richieste il legale di Ottaviano Del Turco, Giandomenico Caiazza, ripartito subito per Roma. Ma raggiunto al telefono ha avuto un attimo di esitazione quando gli è stata data la notizia della richiesta di 12 anni per il suo assistito. "E' una richiesta incommentabile. Incommentabili - ha mormorato - sia la requisitoria sia la richiesta. Non faccio nessun commento che non vuol dire che 'non ho parole', perché quello che ho da dire lo dirò nella mia arringa del 10 luglio".



Da 11 a 3 anni le richieste per gli altri imputati - Nel processo a Ottaviano Del Turco, la Procura ha chiesto inoltre 11 anni di reclusione per l'ex manager della Asl di Chieti, Luigi Conga, 10 anni per Camillo Cesarone, ex sindacalista Cgil del gruppo Villa Pini, nonché capogruppo Pd in Consiglio regionale durante la Giunta Del Turco, e 9 anni a Lamberto Quarta, all'epoca dei fatti segretario della presidenza del Consiglio regionale.







Chiesti 3 anni per il "grande accusatore" di Del Turco - Per l'ex deputato del Pdl Sabatino Aracu la richiesta è stata di 9 anni, mentre per l'allora ex presidente della quinta Commissione Sanità, Antonio Boschetti, i pm hanno chiesto 7 anni e 6 anni per l'ex assessore alla Sanità, Bernardo Mazzocca. Chiesti 3 anni per il "grande accusatore" di Del Turco, l'ex patron della casa di cura privata Villa Pini, Vincenzo Angelini.