foto LaPresse

14:54

- Il terremoto a L'Aquila "non era affatto imprevedibile" secondo il giudice del tribunale del capoluogo, Giuseppe Grieco. L'affermazione compare nelle motivazioni che spiegano la sentenza di condanna di quattro imputati e di assoluzione di altrettanti, depositate oggi in relazione al sisma in Abruzzo, che portò, tra gli altri, anche al crollo della Casa dello Studente.