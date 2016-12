foto Ansa

- Dopo un interrogatorio durato fino a tarda notte è stato arrestato il figlio dell'anziana 83enne, Arceangelina Silvestri, trovata morta nel suo appartamento a Chieti Scalo. Domiziano Di Domizio, 52 anni, è stato arrestato dalla polizia per omicidio volontario aggravato ed è stato condotto in carcere. L'uomo avrebbe ammesso l'uccisione dell'anziana madre, insegnante in pensione, con cui viveva insieme alla sorella che ha dato l'allarme.