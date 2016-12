Chieti Scalo: 83enne strangolata in casa

foto LaPresse 02:00 - Una donna di 83 anni, Arcangelina Silvestri, è stata trovata morta nella sua abitazione a Chieti Scalo con segni di strozzamento. Il figlio 52enne della vittima ha confessato l'omicidio ed è stato arrestato. A scoprire il cadavere è stata la figlia dell'anziana che, non ricevendo nessuna risposta dall'interno della casa, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra mobile guidata dal sostituto procuratore Marika Ponziani. - Una donna di 83 anni,, è stata trovata morta nella sua abitazione acon segni di strozzamento. Il figlio 52enne della vittima ha confessato l'omicidio ed è stato arrestato. A scoprire il cadavere è stata la figlia dell'anziana che, non ricevendo nessuna risposta dall'interno della casa, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra mobile guidata dal sostituto procuratore Marika Ponziani.

L'anziana è stata ritrovata in camera da letto, immediatamente sono risultate chiare le cause del suo decesso. Dopo i primi rilievi e i primi approfondimenti, la polizia si è subito indirizzata verso il figlio, Domiziano Di Domizio, che è stato condotto al policlinico Santissima Annunziata, dove è stato raggiunto dal pm Ponziani.



Dopo un interrogatorio durato fino a tarda notte il 52enne è stato arrestato per omicidio volontario aggravato ed è stato condotto in carcere. L'uomo avrebbe ammesso l'uccisione dell'anziana madre, insegnante in pensione, con cui viveva insieme alla sorella.