foto Ansa

15:45

- E' stato fermato il presunto assassino di Gabriele Di Clemente, il 72enne trovato morto in casa questa mattina ad Alba Adriatica. Si tratta di un conoscente della vittima, A.M., 43enne del luogo, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite fra i due. Testimoni hanno riferito ai carabinieri che l'uomo sarebbe tornato a casa, dopo una cena con la vittima, con i vestiti sporchi di sangue.