foto Getty

14:23

- Un uomo incappucciato è entrato in uno studio notarile nel centro di San Vito dei Normanni (Brindisi) e ha sparato alle gambe all'impiegato. Il ferito è stato condotto in ospedale, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri che indagano sul fatto escluderebbero si sia trattato di una rapina degenerata in un'aggressione e privilegerebbero invece la pista di un ferimento preordinato, dal movente ancora non chiaro.