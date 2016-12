L'Aquila, fiaccolata quattro anni dopo il sisma

foto Ansa Correlati Corteo per non dimenticare 00:11 - Sono le fiaccole a riportare la luce nel cuore dell'Aquila dove quattro anni fa, la notte del 6 aprile 2009, il terremoto distrusse la città e numerosi comuni della sua provincia portandosi via 309 vite: 308, cui è stata aggiunto simbolicamente il nome di una bambina che quella mattina sarebbe dovuta nascere in ospedale, ma che non è mai nata. - Sono le fiaccole a riportare la luce nel cuore dell'Aquila dove quattro anni fa, la notte del 6 aprile 2009, il terremoto distrusse la città e numerosi comuni della sua provincia portandosi via 309 vite: 308, cui è stata aggiunto simbolicamente il nome di una bambina che quella mattina sarebbe dovuta nascere in ospedale, ma che non è mai nata.

In un silenzio surreale in 12mila, secondo le stime della questura, hanno dato vita alla fiaccolata della Memoria. Poi la Messa Solenne officiata dall'arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Molinari, la lettura dei nomi delle vittime, quindi la Veglia e alle 3.32, l'ora della drammatica scossa, i 309 rintocchi. Un quarto anniversario che per il sindaco del capoluogo abruzzese Massimo Cialente, "è quello più brutto perché si è persa la speranza".



Il sindaco: "La città rischia la morte" - Alla vigilia della fiaccolata sono infatti polemiche e rabbia a tenere banco, con gli attacchi, frontali al governo nazionale, attuale e precedente, del sindaco Cialente, che di fronte al mancato decollo della ricostruzione dice: "La responsabilità dell'Amministrazione comunale nei ritardi della mancata ricostruzione del centro storico? Non aver messo le bombe". E poi: "Se io ora non ho i soldi per ricostruire, nel 2016 non ci saranno neanche 40mila abitanti, qui resteranno solo vecchi e dipendenti pubblici. Nell'ultimo anno se ne sono andate seimila persone".



"Siamo in credito con il governo" - A lasciare la città sono soprattutto i giovani, le coppie, i professionisti. E all'abbandono della città si unisce alla diffusione di alcol tra i giovani e l'aumento della depressione. "La città sta mollando, vivere qui è impossibile, ora sto peggio di due anni fa", ha raccontato il primo cittadino che ha detto di "essere in credito col governo. Si sono preoccupati più dell'Emilia, che di noi: la mancanza di una tassa di scopo è stato il peccato capitale". "Ho pensato di scrivere anche a Grillo, ma visto che non si preoccupa di un Paese allo sbando - ha concluso - figuriamoci se si prende la responsabilità di risolvere la questione dell'Aquila".