foto Ansa

18:47

- Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, chiede i fondi destinati alla città dopo il tragico terremoto del 6 aprile 2009. Se non arriveranno subito e senza la certezza di altri finanziamenti, "l'Italia avrà condannato a morte L'Aquila", ha detto Cialente alla vigilia del quarto anniversario del sisma. Con i fondi, ha aggiunto, potremo "fare in modo che per il 2015 una parte del centro storico sia ricostruito".