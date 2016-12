foto Ansa

08:51

- La guardia di finanza di Pesaro ha denunciato sei persone per aver realizzato opere edili abusive lungo una strada archeologica del Colle Ardizio di Pesaro, sottoposta a vincolo paesaggistico. Si tratta dei due committenti dei lavori, di due ingegneri, di un architetto e del titolare dell'impresa di costruzioni. Sono indagati per violazioni delle norme paesaggistiche e antisismiche e falso in atto pubblico.