foto Ap/Lapresse

15:29

- Una donna è morta in seguito ad una caduta su un lastrone di ghiaccio durante un'escursione in località Lo Scalone a Passo Godi, sopra Scanno (L'Aquila), a circa 2000 metri. Paola Saccucci, 42enne di Firenze, che era un'abituale frequentatrice di Scanno, era in compagnia di alcuni amici quando dopo aver perso uno sci è caduta a valle andando a sbattere con la testa contro il tronco di un albero. Sull'accaduto indagano i carabinieri.