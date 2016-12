Teramo, donna sfreccia a 250 km/h in autostrada per 18 volte in 7 giorni: denunciata

foto LaPresse 13:40 - Viaggiava in autostrada a una velocità media di oltre 250 chilometri orari, ma quando ha ricevuto ben 18 multe in una settimana ha pensato di denunciare la falsa clonazione della targa della sua auto. Una 43enne è stata quindi denunciata per simulazione di reato dalla Polstrada di Teramo. Le multe sono arrivate dopo le rilevazioni del sistema Tutor sulla rete autostradale A14 e A1. - Viaggiava in autostrada a una velocità media di oltre 250 chilometri orari, ma quando ha ricevuto ben 18 multe in una settimana ha pensato di denunciare la falsa clonazione della targa della sua auto. Una 43enne è stata quindi denunciata per simulazione di reato dalla Polstrada di Teramo. Le multe sono arrivate dopo le rilevazioni del sistema Tutor sulla rete autostradale A14 e A1.

Per cercare di evitare il salasso la donna ha pensato dunque di denunciare la clonazione della targa e dire alle forze dell'ordine che l'auto immortalata dalle telecamere non era la sua ed era pure condotta da qualcun altro. Le indagini hanno fatto emergere che l'automobile, una Bmw serie 5 con tremila di cilindrata, in uso al marito (noto professionista del Teramano), era proprio quella della donna che aveva sporto denuncia. Ora, oltre a dover pagare le multe, la donna si vedrà anche sospendere la patente di guida.