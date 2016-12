Distratta da telefonata, muore travolta da treno

foto Ansa 00:48 - Una donna è morta mentre attraversava i binari, parlando al telefono con il suo compagno, senza accorgersi dell'intercity che l'ha travolta. Maria Rosaria Lioce, 48 anni di Pescara, madre di 4 figli, è deceduta poco prima delle 22, dopo essere scesa dal Pescara-Ancona. Doveva scendere alla stazione di Giulianova dove il compagno l'attendeva, ma si è sbagliata ed è scesa ad Alba Adriatica. Lì è stata investita mentre spiegava l'accaduto al telefono. - Una donna è morta mentre attraversava i binari, parlando al telefono con il suo compagno, senza accorgersi dell'intercity che l'ha travolta. Maria Rosaria Lioce, 48 anni di Pescara, madre di 4 figli, è deceduta poco prima delle 22, dopo essere scesa dal Pescara-Ancona. Doveva scendere alla stazione di Giulianova dove il compagno l'attendeva, ma si è sbagliata ed è scesa ad Alba Adriatica. Lì è stata investita mentre spiegava l'accaduto al telefono.

Il compagno ha vissuto in diretta la tragedia - La donna si è trovata così ad attraversare il primo binario proprio mentre sopraggiungeva l'intercity 613 Bologna-Pescara che l'ha travolta e dilaniata. Il compagno, che si trovava a Giulianova, ha vissuto in diretta la tragedia. E' stato lui a dare l'allarme e raggiungere in preda al panico lo scalo albense. Sul posto sono giunti carabinieri, Polfer e personale dei soccrsi del 118. La stazione è stata chiusa ed il traffico sulla direttrice adriatica fatto confluire sul senso unico alternato.