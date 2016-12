Disoccupato s'impicca nel Pescarese

foto Ansa 21:25 - Non riusciva a trovare lavoro da oltre un anno. Così, un 58enne di Torre dé Passeri (Pescara) si è tolto la vita, impiccandosi all'interno di una baracca in lamiera, in un terreno di sua proprietà. L'uomo, che lavorava come camionista per una cava del Pescarese, aveva più volte minacciato il suicidio e sempre più spesso si lamentava con amici e parenti che stavano cercando di aiutarlo. Il gesto ha scosso la comunità di Torre dé Passeri. - Non riusciva a trovare lavoro da oltre un anno. Così, un 58enne di Torre dé Passeri (Pescara) si è tolto la vita, impiccandosi all'interno di una baracca in lamiera, in un terreno di sua proprietà. L'uomo, che lavorava come camionista per una cava del Pescarese, aveva più volte minacciato il suicidio e sempre più spesso si lamentava con amici e parenti che stavano cercando di aiutarlo. Il gesto ha scosso la comunità di Torre dé Passeri.

In paese, la solidarietà era scattata da parte delle persone a lui più vicine anche perché oltre a lui era senza lavoro la moglie. Il suicidio ha creato molta commozione: "Gli mancavano pochi anni alla pensione e, come molti nell'ultimo periodo, soffriva per la mancanza di lavoro", affermano increduli gli amici. Del caso si occupano anche i carabinieri della locale stazione.