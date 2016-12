foto Ansa

- A Pescasseroli, centro principale del Parco nazionale d'Abruzzo, l'allarme non è ancora cessato. Spiega il sindaco Anna Nanni: "Siamo in continuo contatto con la prefettura a L'Aquila". Il Comune ha allestito due strutture riscaldate per quei cittadini che non se la sentono di dormire in casa dopo lo spavento seguito alla scossa.