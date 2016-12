Violenta la ex e la deride via sms: arrestato

foto Ansa

13:56

- Violentava la ex compagna e la derideva con messaggi e telefonate, compiacendosi di quanto aveva fatto. Gli agenti della squadra mobile della questura di Teramo hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un operaio di 22 anni di Sant'Onofrio di Campli, nel Teramano. L'uomo deve rispondere di violenza sessuale e violenza privata.