foto Ansa 16:55 - Lanfranco Castiglione, l'escursionista 25enne di Montebello di Bertona (Pescara) disperso da giovedì nel comprensorio di Monte Pratello a Rivisondoli (L'Aquila), è stato trovato morto. Con lui c'era un 36enne il cui cadavere era stato trovato ieri sotto 2 metri di neve caduti con due valanghe. Il corpo dell'uomo era stato localizzato grazie al segnale dell'apparato di ricerca satellitare per i travolti da valanghe.

I due alpinisti sono stati ritrovati in località Il Prato. Le ricerche di Castiglione, sospese ieri pomeriggio per il maltempo e il sopraggiungere del buio, erano ricominciate questa mattina. In azione sul posto 40 uomini del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e personale della Guardia di Finanza e della Forestale, insieme ai cani da valanga.



Maltempo, prosegue l'allerta sull'Italia

Ancora maltempo sull'Italia. In base alle previsioni disponibili e di concerto con le Regioni coinvolte, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse: da stasera precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, in estensione al Friuli Venezia Giulia. Da domani i fenomeni, che potranno essere accompagnati da vento forte e attività elettrica, interesseranno anche Sardegna e Sicilia.