foto Ansa 20:25 - Poco dopo il suo insediamento nella carica di prefetto dell'Aquila, città sconvolta dal terremoto, Giovanna Iurato "scoppiava a ridere ricordando come si era falsamente commossa davanti alle macerie e ai bimbi rimasti orfani". E' quanto stigmatizzano i pm di Napoli commentando una telefonata intercettata nel 2010 tra la stessa Iurato, indagata per turbativa d'asta nell'inchiesta sugli appalti per la sicurezza, e il prefetto Francesco Gratteri.

La telefonata a cui fanno riferimento i magistrati risale al 28 maggio 2010 e vide come protagonisti la stessa Iurato e il prefetto Francesco Gratteri. "Commentando la sua prima giornata ufficiale - scrivono i pm titolari dell'inchiesta sugli appalti per la sicurezza nell'ambito della quale Iurato è indagata per turbativa d'asta - nella città martoriata dal terremoto (definita sarcasticamente da Iurato 'una città inesistente, che non c'è'), scoppiava a ridere, ricordando come si era (falsamente) commossa davanti alle macerie e ai bambini rimasti orfani".



"Una risata non giustificabile dalle circostanze e dagli eventi tragici di quelle ore, che avrebbero imposto al rappresentante del governo di assumere comportamenti ben diversi e non certo (a proposito di cinismo) legati alla predisposizioni di condotte e strumenti atti a prevenire e/o scongiurare indagini in corso". La vicenda è riportata nella richiesta di misure cautelari firmata dal procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e dai pm della Dda Vincenzo D'Onofrio, Raffaello Falcone e Pierpaolo Filippelli.



Il consiglio del padre: "Vai subito a rendere omaggio ai ragazzi morti"

"Appena metti piede in città, subito con una corona, vai a rendere omaggio ai ragazzi della casa dello studente". E' il consiglio che Giovanna Iurato, appena nominata prefetto dell'Aquila, ricevette dal padre, come lei stessa riporta nelle telefonata intercettata. I pm partenopei esprimono severi giudizi sul tono della telefonata, in cui emergerebbe la falsa commozione del prefetto.



Interdizione per Izzo e Iurato

Il gip di Napoli Claudia Picciotti ha firmato un'ordinanza di interdizione dai pubblici uffici nei confronti dei prefetti Nicola Izzo, ex vicecapo della polizia, e Giovanna Iurato, ex prefetto dell'Aquila, indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per la sicurezza.



Il testo dell'intercettazione

IURATO: Allora senti...sono andata...sono arrivata, subito mio padre, che è quello che mi da i consigli, quelli più mirati...

GRATTERI: Sì lo so.

IURATO: ...perché è un uomo di mondo, saggio, dice: '...appena metti piede in città subito con una corona vai a rendere omaggio ai ragazzi della casa dello studente...'.

GRATTERI: Brava

IURATO: Eh allora sono arrivata là, nonostante la mia... cosa che volevo... insomma essere compita (fonetico)... mi pigliai, mi caricai questa corona e la portai fino a...

GRATTERI: Ti mettesti a piangere... sicuramente!

IURATO:Mi misi a piangere.

GRATTERI: Ovviamente, non avevo dubbi (ride).

IURATO: Ed allora subito... subito... lì i giornali: "Le lacrime del Prefetto".

GRATTERI: Non avevo dubbi (eh, eh ride).

IURATO: Poi si sono avvicinati i giornalisti: "Perché è venuta qua?". Perché voglio cominciare da qui, dove la città si è fermata perché voglio essere utile a questo territorio. Punto.

GRATTERI: Eh.

IURATO: L'indomani conferenza stampa con tutti i giornalisti.