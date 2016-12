foto Da video 14:16 - E' stato arrestato a Rosciano (Pescara) Roberto Di Santo, l'incendiario ricercato per gli attentati nel Pescarese e al Tribunale di Chieti. L'uomo si nascondeva in un casolare nascosto col suo camper. Ad effettuare l'arresto sono stati i Carabinieri di Pescara. In un video delirante aveva annunciato nuovi eclatanti attacchi. - E' stato arrestato a Rosciano (Pescara) Roberto Di Santo, l'incendiario ricercato per gli attentati nel Pescarese e al Tribunale di Chieti. L'uomo si nascondeva in un casolare nascosto col suo camper. Ad effettuare l'arresto sono stati i Carabinieri di Pescara. In un video delirante aveva annunciato nuovi eclatanti attacchi.

"Per favore, lasciatemi altri due giorni libero, devo andare a Roma per fare qualche altro gesto", sono state le prime parole che Roberto Di Santo ha detto ai carabinieri al momento dell'arresto. L'incendiario autore di attentati (fortunatamente senza vittime) tra il Pescarese e Chieti è stato preso nelle campagne di Rosciano, in provincia di Pescara.