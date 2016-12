foto Ansa

12:57

- E' tornata regolare solo in mattinata la circolazione lungo i tratti abruzzesi delle autostrade A24 e A25, per tutta la notte sepolte dalla neve che ha raggiunto anche il mezzo metro. Dalle 2.30 alle 8.30 i caselli autostradali sono stati aperti a intermittenza ed è stato attivato il servizio di "safety car" per i veicoli in autostrada dietro ai mezzi spazzaneve, con una pattuglia della polizia stradale in coda.