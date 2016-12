foto Ansa Correlati Condannati gli esperti della Grandi Rischi

Hanno diffuso affermazioni "assolutamente approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione" sui rischi sismici nell'Aquilano. Per questo i componenti della Commissione Grandi Rischi meritavano la condanna, secondo le motivazioni della sentenza scritte dal giudice de L'Aquila Marco Billi. "La contestazione agli imputati - sottolinea il magistrato - appare pienamente fondata".

Il particolare si sottolineano la mancata analisi del rischio e le risultanze rassicuratorie che sono emerse dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, e che hanno indotto gli aquilani a restare in casa mentre, con una condotta più prudente, si sarebbero potute salvare alcune vite.



La "migliore indicazione" sulle rassicurazioni della commissione Grandi Rischi, si legge nelle motivazioni della sentenza, "si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l'assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: 'Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa'".



Billi sottolinea, nel documento di oltre 900 pagine, che "la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati, ma costituisce in realtà l'effetto prodotto dalla condotta contestata". Le affermazioni emerse nel corso della riunione della Commissione sui temi "della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione" hanno una "indubbia valenza rassicurante".



"Non fu un processo alla scienza"

"Il presente processo - scrive ancora il giudice - non è volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validità sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti. Non è sottoposta a giudizio 'la scienza' per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6 aprile 2009".