L'uomo, che ha lasciato un cd contenente un video per spiegare il gesto, a suo dire non riusciva a portare avanti nel modo adeguato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della sorella, a causa di continui litigi con l'inquilina della casa al piano superiore. Proprio per questo ha prima deciso di incendiare l'automobile della donna e poi di realizzare la bomba artigianale.



A disinnescare il congegno esplosivo sono stati i carabinieri del gruppo di intervento speciale (Gis) inviati nel Pescarese dal Comando generale dell'Arma, su richiesta del Comando provinciale. Per portare avanti le operazioni di disinnesco è stato necessario allontanare quattro famiglie dalla zona e chiudere al traffico la strada statale 602. I militari del Gis, con piccole cariche esplosive, hanno creato tre aperture nella struttura, per favorire la fuoriuscita di gas nel caso in cui l'ordigno si fosse attivato.



Come riferito dallo stesso 58enne nel videomessaggio, era impossibile introdursi nell'appartamento senza far saltare tutto in aria. Le bombole, però, non è chiaro se per dimenticanza o volutamente, erano state lasciate chiuse. L'uomo è accusato di tentata strage. Le indagini sono volte anche ad accertare se il 58enne abbia agito da solo o con dei complici.