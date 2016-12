Il Gup motiva la condanna a Parolisi: "Melania uccisa per un rapporto sessuale negato"

foto Ansa Correlati Parolisi condannato all'ergastolo

Ludovica, la "femme fatale" di Parolisi 07:28 - Melania Rea è stata uccisa dopo aver negato un rapporto sessuale al marito, Salvatore Parolisi. E' quanto ha scritto il gup Marina Tommolini nelle 60 pagine di motivazioni alla - Melania Rea è stata uccisa dopo aver negato un rapporto sessuale al marito, Salvatore Parolisi. E' quanto ha scritto il gup Marina Tommolini nelle 60 pagine di motivazioni alla condanna del caporalmaggiore . Il giudice fornisce una nuova chiave di lettura al rapporto tra i due descrivendo la vittima, Melania, come una figura dominante. E la negazione di un rapporto sessuale con delle parole umilianti per il marito avrebbero scatenato la reazione.

A rendere nota la notizia è il quotidiano "Il Tempo". Il giudice ribalta, in sostanza, i pesi in campo. Parolisi non più uno sciupafemmine che con arroganza faceva quello che voleva ma un frustrato. Un "rapporto impari" lo definisce il Gup quello tra Melania e Salvatore, con la donna diventata "figura dominante" della coppia.



L'accusa ha sbagliato a puntare sui tradimenti

Stando a quello che si legge, inoltre, il giudice Tommolini "riscrive" le contestazioni avanzate dall'accusa parlando di "una dinamica ben diversa da quella ipotizzata". Non un delitto collegato ai segreti della caserma o ai tradimenti di Salvatore, quanto un delitto d'impeto. Anche il rapporto tra il caporalmaggiore e Ludovica viene escluso tra le possibili cause, anzi, secondo il magistrato si è di fronte ad un amore mai provato.



Lei faceva pipì e lui si era eccitato

Fu Melania a chiedere al marito di lasciare "Colle S. Marco e di andare al chiosco della pineta, curiosa di conoscere i luoghi ove si addestrava il marito ed in cui era già stata, dovendo però desistere per la neve", scrive ancora il giudice. E qui, Melania, dovendo fare pipì si è spostata dietro al chiosco "ove il marito, vedendola seminuda, verosimilmente si è eccitato, avvicinandola e baciandola per avere un rapporto sessuale". Melania, però, avrebbe rifiutato il rapporto rimproverando Parolisi utilizzando parole dure, umilianti. A questo, punto, scrive la Tommolini, "Parolisi ha reagito all'ennesima umiliazione, sferrando i primi colpi".



Non si è mai pentito del delitto

L'aggravante che ha spinto il giudice a condannare Parolisi all'ergastolo è stata la mancanza di pentimento. Anzi, il caporalmaggiore dopo il delitto ha anche cercato di depistare le indagini. E ora la palla torna alla difesa del caporalmaggiore che attendeva appunto le motivazioni della sentenza per decidere la nuova strategia.