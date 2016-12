foto LaPresse

17:56

- Un quintale di botti pronti all'uso sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio del comune di Martinsicuro (Teramo). Nel retro dell'esercizio commerciale sono stati trovati 580 pezzi tra petardi, cipolle e bombe per mortaio, materiale per cui l'esercente non era in possesso di idonea documentazione. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.