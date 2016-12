Chieti, anziana uccisa dai ladri per 60 euro

foto Ansa 09:08 - Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Vasto, in provincia di Chieti. A fare la scoperta i vigili del fuoco allertati dal fratello della vittima. L'abitazione si trova isolata in una zona di campagna. Michela Strever è stata trovata con le mani legate e aveva tumefazioni sul volto e un fazzoletto in bocca. Gli investigatori pensano a una rapina male: sarebbe di appena 60 euro il bottino dei malviventi. - Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Vasto, in provincia di Chieti. A fare la scoperta i vigili del fuoco allertati dal fratello della vittima. L'abitazione si trova isolata in una zona di campagna. Michela Strever è stata trovata con le mani legate e aveva tumefazioni sul volto e un fazzoletto in bocca. Gli investigatori pensano a una rapina male: sarebbe di appena 60 euro il bottino dei malviventi.

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la donna abbia sorpreso i ladri in casa e per questo sia stata bloccata e imbavagliata.



E' stato il fratello Giuseppe a chiamare i vigili, dopo che, non ricevendo risposta dalla donna, è entrato nell'abitazione usando una scala esterna e rompendo un vetro al primo piano. Quindi la terribile scoperta del corpo senza vita della sorella al piano terra con le mani legate, un fazzoletto in bocca, e il volto completamente tumefatto. Michela Strever viveva da sola con una modesta pensione.



Per entrare i vigili del fuoco hanno dovuto segare il cancello esterno che era chiuso a chiave. La casa non presentava segnali d'effrazione, quindi probabilmente i malviventi sono entrati col consenso della vittima. "Era una persona tranquilla, gentile che viveva in maniera modesta; chi l'ha uccisa - è il commento dei vicini sotto shock - è stata una belva perché non faceva male a nessuno".