foto LaPresse Correlati Chieti, assalto al portavalori 12:43 - Assalto a un furgone portavalori questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto all'altezza di Vasto, in provincia di Chieti. Tre veicoli sono stati dati alle fiamme ma non risulta che ci siano feriti. A causa della rapina è stato chiuso al traffico il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivate le pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della direzione settimo Tronco di Pescara. Nei pressi si registrano circa 2 chilometri di coda. Il provvedimento di chiusura del tratto si è reso necessario per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e i rilievi da parte della polizia.



Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti che provengono da Pescara e sono diretti verso Bari di uscire a Vasto Nord per rientrare a Vasto Sud percorrendo la Statale 16 Adriatica. Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilità vengono diramati via radio, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network tv Infomoving in area di servizio. Si può anche chiamare il call center di Autostrade al numero 840042121.