Orrore a Vasto, uccide i genitori: preso

foto Getty 14:53 - Duplice omicidio a Vasto, in provincia di Chieti. Una coppia è stata uccisa a coltellate dal figlio, Marco Del Vecchio, 37 anni, che dopo l'omicidio è scappato. Ma la sua fuga è durata poco: è stato arrestato dai carabinieri questa mattina dai carabinieri nel centro della città dove vive. Le vittime si chiamavano Emidio Del Vecchio, 79 anni, e Adele Tumini, 76.

L'omicida non aveva un lavoro e aveva problemi di tossicodipendenza. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia. La donna era preoccupata perché aveva provato inutilmente a mettersi in contatto con i genitori. Il duplice omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato. Quando i carabinieri sono entrati in casa si sono trovati davanti i cadaveri della donna e dell'uomo in una pozza di sangue.



Sul corpo le ferite causate da un coltello. In base ai primi esami, eseguiti dal medico legale Pietro Falco, l'omicidio va inquadrato come un gesto d'impeto, compiuto forse in preda a un raptus. Lo stesso medico ha avuto l'incarico dal pm Enrica Medori di eseguire l'autopsia. I vicini raccontano di continui litigi: "Eravamo abituati alle urla". Il presunto omicida, Marco, aveva trascorso un periodo a Bologna, dove vive un altro figlio della coppia, per cercare di curarsi. Inutilmente, perché al ritorno era diventato ancora più scontroso.



Il 37enne è stato fermato sul lungomare di Vasto. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe passato la notte in una pista di go-kart. Secondo quanto è trapelato dagli ambienti investigativi, Del Vecchio è stato bloccato con addosso l'arma del delitto e ha opposto resistenza in maniera smodata, riuscendo a ferire in modo lieve tre carabinieri - che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale - ma poi è stato sopraffatto dagli altri militari intervenuti.



Interrogato dal pm Enrica Medoril, il 37enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. La linea difensiva scelta da Del Vecchio è stata confermata dal suo legale, l'avvocato Raffaele Giacomucci, mentre usciva dalla caserma dei carabinieri di Vasto, dove si è tenuto l'interrogatorio.