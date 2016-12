foto Ansa

- Un uomo di 53 anni è stato trovato morto a Pescara, in pieno centro. L'uomo era riverso a terra, in una pozza di sangue, all'interno di un appartamento di via Leopardi. Sul posto sono subito accorsi gli uomini della Squadra mobile diretti da Pierfrancesco Muriana, che indagano per far luce sul caso.