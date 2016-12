Pescara, 33enne muore dopo una serata in discoteca: forse malore per mix droghe e alcool

foto LaPresse

- Un 33enne è morto al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dove era stato trasportato per un malore accusato all'alba in una discoteca della città. All'arrivo del 118 davanti al locale il giovane era in arresto cardiaco, si è ripreso in ambulanza, poi una nuova crisi e il decesso. Sull'episodio indagano i Carabinieri: non si esclude l'ipotesi che a uccidere il giovane, della provincia di Chieti, sia stato un mix di droga e alcol.