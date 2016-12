foto Ansa Correlati Parla il fratello di Melania

IL DOSSIER 16:57 - Il giorno dopo la condanna all'ergastolo per l'uccisione della moglie Melania Rea, Salvatore Parolisi ha incontrato in carcere il suo legale, Federica Belguardato. Il caporalmaggiore ha proclamato la sua innocenza. "Non mollo. E' una sentenza ingiusta, non ho ucciso io Melania", ha detto. "Voglio conoscere le motivazioni dei giudici - ha aggiunto - per capire perché mi hanno condannato". Nel pomeriggio, Parolisi incontrerà la figlia Vittoria.

Il fratello di Melania: "A Vittoria diremo la verità sul padre"

Alla piccola Vittoria "racconteremo la verità, la storia più simile alla verita". A dirlo è Michele Rea, il fratello di Melania, che non ha dubbi in merito, "lo faremo con l'aiuto degli esperti". "Cosa le abbiamo detto? Che il papà è un posto dove vanno le persone che hanno fatto cose cattive", ha aggiunto.



"Giusto l'ergastolo a Parolisi"

"L'ergastolo a Salvatore Parolisi è stato un atto di giustizia per tutta l'Italia", ha poi aggiuntoo il fratello di Melania. E ancora: "Abbiamo un rapporto con i Parolisi solo per Vittoria, altrimenti non avrebbe ragione di esistere". "La mia famiglia non ha mai ostacolato i Parolisi nel vedere la loro nipotina. Riteniamo che sia giusto così. Poi sarà il giudice a decidere per l'affidamento", ha detto Michele Rea.



Il padre di Melania: "Salvatore pentiti"

Il giorno dopo la condanna all'ergastolo per Salvatore Parolisi, il papà di Melania, Gennaro Rea, parla e all'omicida, nonché marito di sua figlia, chiede questo: "Si ravveda, parli, ci dica perchè lo ha fatto".



"Un dolore inconcepibile"

In casa Rea non si è chiuso occhio stanotte ma si è parlato tanto. Il giorno dopo la condanna di Parolisi per l'omicidio della loro figlia Melania, Gennaro Rea non fa che ripetere questo: "E' inconcepibile". Oggi, dopo l'ergastolo, c'è una cosa che il papà di Melania non fa che chiedersi e chiedere: "Perché ha ucciso nostra figlia. Come ha fatto a uccidere la mamma di sua figlia". Ora al centro di tutto c'è proprio Vittoria: ha solo tre anni, senza la mamma, uccisa, e senza il papà, in carcere con la pena dell'ergastolo.



La sorella di Parolisi incontra Vittoria

Nessuna stretta di mano, sguardi piuttosto bassi. Così a Somma Vesuviana (Napoli) si sono incontrati per pochi istanti Vittoria e Gennaro Rea, i genitori di Melania, e Franca, sorella di Salvatore Parolisi. L'incontro è avvenuto davanti all'uscio di casa dei Rea: al centro la piccola Vittoria, solo tre anni, figlia di Salvatore e Melania, che oggi trascorrerà la sua giornata proprio con la famiglia Parolisi. "Lasciateci in pace", ha detto Franca Parolisi ai giornalisti che volevano chiederle un commento sulla sentenza di ieri.