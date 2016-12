Sentenza L'Aquila fa il giro del mondo

foto Dal Web 00:12 - La sentenza con la quale sette scienziati sono stati condannati per non aver allertato la popolazione dell'Aquila prima del terremoto del 2009 in pochi minuti è rimbalzata sui media di tutto il mondo. - Lacon la quale sette scienziati sono stati condannati per non aver allertato la popolazione dell'Aquila prima del terremoto del 2009 in pochi minuti è rimbalzata sui media di tutto il mondo.

L'emittente televisiva Al Jazeera English e la versione internet del quotidiano tedesco der Spiegel ne hanno fatto i titoli di apertura.



In Europa la notizia ha avuto molto risalto, corredata da foto e approfondimenti. Il quotidiano francese Le Figaro ha titolato: "Sisma dell'Aquila: carcere per gli scienziati. Gli esperti sono stati condannati a sei anni per aver sottostimato i rischi prima del terremoto". Le Monde ha scritto dei "grandi nomi della scienza italiana" coinvolti nel processo e di "verdetto storico". L'Express ha titolato: "Gli esperti condannati a sei anni di prigione. Il pm aveva chiesto quattro anni". Il sito 20Minutes ha ricordato la riunione della Commissione Grandi Rischi che si era tenuta solo sei giorni prima della catastrofe.



"Carcere per i sette scienziati che non hanno allertato la popolazione. Si riunirono sei giorni prima della tragedia e non presero misure di prevenzione", ha scritto lo spagnolo El Pais. Anche El Mundo ha riferito di "scienziati condannati per non aver previsto la tragedia dell'Aquila, informando la popolazione".



Durissimo il Telegraph: "Sismologi colpevoli di omicidio. Gli scienziati del terremoto dell'Aquila condannati a sei anni di carcere". Grande il rilievo della notizia anche sull'Huffington Post britannico e sul Daily Mail.