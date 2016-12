foto LaPresse Correlati L'Aquila,clandestino salva famiglia 20:18 - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha dato disposizione di rilasciare un permesso di soggiorno della durata di sei mesi per motivi umanitari a Adoiou Abderrahim. L'uomo, marocchino, pochi giorni fa si era gettato in un canale a San Benedetto Marsi, in provincia de L'Aquila, salvando la vita a una famiglia la cui auto era uscita di strada. Alla vista dei carabinieri, l'extracomunitario clandestino si era dato alla fuga. - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha dato disposizione di rilasciare un permesso di soggiorno della durata di sei mesi per motivi umanitari a Adoiou Abderrahim. L'uomo, marocchino, pochi giorni fa si era gettato in un canale a San Benedetto Marsi, in provincia de L'Aquila, salvando la vita a una famiglia la cui auto era uscita di strada. Alla vista dei carabinieri, l'extracomunitario clandestino si era dato alla fuga.

Il permesso è concesso, si legge in una nota del ministero, "per il coraggio, l'elevato senso civico e lo spirito di appartenenza alla comunità dimostrati lo scorso 17 ottobre quando ha tratto in salvo una famiglia, tra cui un bambino di cinque anni, che si trovava a bordo di un veicolo finito fuori strada nelle acque di un canale".